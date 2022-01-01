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Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
Найти аналог
Ножовки по гипсокартону
    Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
    Арт. О00000032805
    Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
    Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
      Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
      Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304

      Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032805

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип ножовки
      		ножовка для гипсокартона
      Длина лезвия, мм
      		150
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      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304 имеет заостренное полотно, при помощи которого можно создавать предварительное отверстие. Антикоррозионное покрытие продлевает срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка не скользит в ладонях.

        Преимущества

        • Лезвие 150 мм для штукатурки / гипсокартона
        • Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
        • Антикоррозионное покрытие
        • Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
        • Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края