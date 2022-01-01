Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304
Арт. О00000032805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип ножовки
|ножовка для гипсокартона
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Длина лезвия, мм
|150
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- Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304 имеет заостренное полотно, при помощи которого можно создавать предварительное отверстие. Антикоррозионное покрытие продлевает срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка не скользит в ладонях.
Преимущества
- Лезвие 150 мм для штукатурки / гипсокартона
- Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Антикоррозионное покрытие
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края