Преимущества

Лезвие 150 мм для штукатурки / гипсокартона

Дополнительное утолщение лезвия обеспечивает ему необходимую прочность для врезания

Антикоррозионное покрытие

Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке

Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края

Нож-пилка для гипсокартона Milwaukee 48229304 имеет заостренное полотно, при помощи которого можно создавать предварительное отверстие. Антикоррозионное покрытие продлевает срок службы инструмента. Обрезиненная рукоятка не скользит в ладонях.