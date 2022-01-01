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Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
2 070 ₽
Складные ножи
    Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
    Арт. О00000032799
    Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
    Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
    Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
    Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
      Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
      Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
      Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
      Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990

      Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990

      2 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032799

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      2 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990 служит для разрезания и прокалывания различных материалов. Раскладывается одной рукой.

        Преимущества

        • Операция раскладывания выполняется одной рукой
        • Затачивающееся лезвие из нержавеющей стали
        • Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез
        • Замок фиксирует лезвие в открытой позиции
        • Отверстие для шнурка
        • Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов
        • Компактный размер для хранения в кармане