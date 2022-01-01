Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990
Арт. О00000032799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990 служит для разрезания и прокалывания различных материалов. Раскладывается одной рукой.
Преимущества
- Операция раскладывания выполняется одной рукой
- Затачивающееся лезвие из нержавеющей стали
- Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез
- Замок фиксирует лезвие в открытой позиции
- Отверстие для шнурка
- Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов
- Компактный размер для хранения в кармане