Преимущества

Операция раскладывания выполняется одной рукой

Затачивающееся лезвие из нержавеющей стали

Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез

Замок фиксирует лезвие в открытой позиции

Отверстие для шнурка

Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов

Компактный размер для хранения в кармане

Нож раскладной Milwaukee Fastback 48221990 служит для разрезания и прокалывания различных материалов. Раскладывается одной рукой.