Преимущества

Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента

Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент

Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки

Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа

Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание

Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие

Отвертка магнитная Milwaukee 4932471788 с трехгранной рукояткой, PH2x125 позволяет работать с небольшим крепежом в ограниченном пространстве. Благодаря удобной рукоятке из двухкомпонентного материала инструмент не проскальзывает в ладонях и обеспечивает необходимую передачу усилия от ладони к крепежу.