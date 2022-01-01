Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
Арт. О00000032829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079 является частью PACKOUT модульной системы хранения для ручного инструмента, электроинструмента, метизов, запчастей.
Преимущества
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
- Усиленные металлом углы и защелки
- Внутренний лоток с органайзером
- Возможность использовать навесной замок
- Специальное место для крепления трекера ONE-KEY™ TICK™