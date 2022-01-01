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Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
14 640 ₽
Ящики для инструментов
    Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
    Арт. О00000032829
    Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
    Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
    Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
      Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
      Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079
      Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079

      Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079

      14 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032829

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      14 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Большой кейс Milwaukee PACKOUT 4932464079 является частью PACKOUT модульной системы хранения для ручного инструмента, электроинструмента, метизов, запчастей.

        Преимущества

        • Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
        • IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
        • Усиленные металлом углы и защелки
        • Внутренний лоток с органайзером
        • Возможность использовать навесной замок
        • Специальное место для крепления трекера ONE-KEY™ TICK™