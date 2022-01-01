Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082

Преимущества

Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки

IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли

Усиленные металлом защелки

Надежное хранение содержимого, благодаря особой форме крышки

Внутренние съемные контейнеры. Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа

Возможность использовать навесной замок





Органайзер Milwaukee PACKOUT 4932464082 оснащается 10 емкостями для хранения мелочей. Плотные перегородки емкостей герметично закрываются общей крышкой, что исключает их перемещение. Внешняя изоляция обеспечивает защиту от влаги и пыли. Корпус выполнен из ударопрочного полимера, что повышает срок службы изделия.