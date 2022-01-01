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Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082
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Органайзеры для инструментов
    Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932464082
    Арт. О00000032826
    Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082
    Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082
      Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082
      Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082

      Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932464082

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032826

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		500
      Ширина, мм
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Органайзер Milwaukee PACKOUT 4932464082 оснащается 10 емкостями для хранения мелочей. Плотные перегородки емкостей герметично закрываются общей крышкой, что исключает их перемещение. Внешняя изоляция обеспечивает защиту от влаги и пыли. Корпус выполнен из ударопрочного полимера, что повышает срок службы изделия.

        Преимущества

        • Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
        • IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
        • Усиленные металлом защелки
        • Надежное хранение содержимого, благодаря особой форме крышки
        • Внутренние съемные контейнеры. Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
        • Возможность использовать навесной замок