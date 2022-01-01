Органайзер для инструмента и мелких предметов Milwaukee PACKOUT 4932464082

Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932464082
Арт. О00000032826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|500
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Ширина, мм
|380
- Органайзер Milwaukee PACKOUT 4932464082 оснащается 10 емкостями для хранения мелочей. Плотные перегородки емкостей герметично закрываются общей крышкой, что исключает их перемещение. Внешняя изоляция обеспечивает защиту от влаги и пыли. Корпус выполнен из ударопрочного полимера, что повышает срок службы изделия.
Преимущества
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
- Усиленные металлом защелки
- Надежное хранение содержимого, благодаря особой форме крышки
- Внутренние съемные контейнеры. Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
- Возможность использовать навесной замок