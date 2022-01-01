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Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064 (тонкий)
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Органайзеры для инструментов
    Тонкий органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064
    Арт. О00000032827
    Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064 (тонкий)

      Тонкий органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032827

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		500
      Ширина, мм
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тонкий органайзер Milwaukee PACKOUT 4932471064 предназначен для хранения болтов, шурупов и других малогабаритных инструментов. Изготовлен из ударопрочных полимеров. Он плотно закрывается, предотвращая попадания внутрь грязи, воды. Защищен от механических воздействий.

        Преимущества

        • Часть PACKOUT™ модульной системы хранения
        • Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
        • В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители
        • Лотки плотно закрываются, что позволяет избегать перемешивания их содержимого во время транспортировки
        • Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды