Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064 (тонкий)

Преимущества

Часть PACKOUT™ модульной системы хранения

Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки

В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители

Лотки плотно закрываются, что позволяет избегать перемешивания их содержимого во время транспортировки

Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды





Тонкий органайзер Milwaukee PACKOUT 4932471064 предназначен для хранения болтов, шурупов и других малогабаритных инструментов. Изготовлен из ударопрочных полимеров. Он плотно закрывается, предотвращая попадания внутрь грязи, воды. Защищен от механических воздействий.