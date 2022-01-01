Органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064 (тонкий)

Тонкий органайзер для инструмента Milwaukee PACKOUT 4932471064
Арт. О00000032827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|500
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Ширина, мм
|380
- Тонкий органайзер Milwaukee PACKOUT 4932471064 предназначен для хранения болтов, шурупов и других малогабаритных инструментов. Изготовлен из ударопрочных полимеров. Он плотно закрывается, предотвращая попадания внутрь грязи, воды. Защищен от механических воздействий.
Преимущества
- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избегать перемешивания их содержимого во время транспортировки
- Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды