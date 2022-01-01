Пассатижи Milwaukee 48226100
Арт. О00000032806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи Milwaukee 48226100 имеют достаточную длину для выполнения различных силовых работ. Инструмент оснащается обрезиненными рукоятками для уменьшенного скольжения. Рабочая зона многофункциональна: имеется зона опрессовки, зажима, реза и других операций. Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок службы инструмента.
Преимущества
- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный тяг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- С опрессовщиком