Преимущества

Для универсального зажима и работ по резанию

Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг

Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм

Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный тяг

Дополнительная закалка до твердости 64 HRC

Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения

Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины

Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

С опрессовщиком

Пассатижи Milwaukee 48226100 имеют достаточную длину для выполнения различных силовых работ. Инструмент оснащается обрезиненными рукоятками для уменьшенного скольжения. Рабочая зона многофункциональна: имеется зона опрессовки, зажима, реза и других операций. Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок службы инструмента.