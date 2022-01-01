Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пассатижи Milwaukee 48226100
2 620 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи Milwaukee 48226100
    Арт. О00000032806
    Пассатижи Milwaukee 48226100

      Пассатижи Milwaukee 48226100

      2 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032806

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      2 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи Milwaukee 48226100 имеют достаточную длину для выполнения различных силовых работ. Инструмент оснащается обрезиненными рукоятками для уменьшенного скольжения. Рабочая зона многофункциональна: имеется зона опрессовки, зажима, реза и других операций. Хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Для универсального зажима и работ по резанию
        • Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
        • Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
        • Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный тяг
        • Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
        • Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
        • Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
        • Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
        • С опрессовщиком