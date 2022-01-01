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Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)
470 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)
    Арт. О00000032820
    Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)
    Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)
      Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)
      Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)

      Перчатки Milwaukee 4932471419 с защитой от порезов, уровень 1, размер XXL/11 (пара)

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032820

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, для точных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки Milwaukee 4932471419, уровень 1, размер XXL/11 предназначены для защиты рук от порезов, ссадин и загрязнений во время строительных работ. Изготовлены из прочного и износостойкого нейлона с лайкрой. Это обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Разработаны , чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ
        • Защита ладони благодаря покрытию из нитрила
        • Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами
        • SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток
        • Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (3121A)