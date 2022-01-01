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Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)
1 040 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)
    Арт. О00000032822
    Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)
    Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)
      Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)
      Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)

      Перчатки Milwaukee 4932471421 с защитой от порезов, уровень 3, размер L/9 (пара)

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032822

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, маслобензостойкие (МБС), строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки с защитой от порезов Milwaukee 4932471421, уровень 3, размер L/9 - защищают руки во время различных работ. Плотная вязка трикотажа и покрытие нитрила создают устойчивость к маслам, порезам, проколам. Это гарантирует безопасность во время работы.

        Преимущества

        • Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке
        • Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом
        • Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами
        • SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток
        • Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (4343C)