Перчатки Milwaukee 4932471420 с защитой от порезов, уровень 3, размер M/8 (пара)
Арт. О00000032821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные
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- Перчатки с защитой от порезов Milwaukee 4932471420, уровень 3, размер M/8 - защищают руки во время различных работ. Плотная вязка трикотажа и покрытие нитрила создают устойчивость к маслам, порезам, проколам. Это гарантирует безопасность во время работы.
Преимущества
- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке
- Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (4343C)