Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x1,6x24, скошенные зубья, 4932471300
Арт. О00000037209
Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x1,6x24, скошенные зубья, 4932471300
Арт. О00000037209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный Milwaukee 4932471300 предназначен для циркулярных пил. Применяется для распила мягких и твердых пород древесины, фанеры, ламинированных ДСП, МДФ.
Преимущества
- Тело диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из вольфрама с добавлением кобальта
- Оснастка имеет антивибрационные прорези, заполненные полиуретаном, что обеспечивает снижение вибрации и увеличение прочности
- Покрытие тела диска материалом PTFE снижает трение, что уменьшает нагрев, защищает от коррозии и прилипания смолы