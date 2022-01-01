Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380

Преимущества

Тело диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из вольфрама с добавлением кобальта

Оснастка имеет антивибрационные прорези, заполненные полиуретаном, что обеспечивает снижение вибрации и увеличение прочности

Покрытие тела диска материалом PTFE снижает трение, что уменьшает нагрев, защищает от коррозии и прилипания смолы

Диск пильный Milwaukee 4932471380 предназначен для циркулярных пил. Применяется для распила мягких и твердых пород древесины, фанеры, ламинированных ДСП, МДФ.