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Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380
3 220 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380
    Арт. О00000037210
    Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380
    Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380
      Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380
      Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380

      Пильный диск по дереву для циркулярной пилы Milwaukee, 190x30x2,1x48, скошенные зубья, 4932471380

      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037210

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск пильный Milwaukee 4932471380 предназначен для циркулярных пил. Применяется для распила мягких и твердых пород древесины, фанеры, ламинированных ДСП, МДФ.

        Преимущества

        • Тело диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из вольфрама с добавлением кобальта
        • Оснастка имеет антивибрационные прорези, заполненные полиуретаном, что обеспечивает снижение вибрации и увеличение прочности
        • Покрытие тела диска материалом PTFE снижает трение, что уменьшает нагрев, защищает от коррозии и прилипания смолы