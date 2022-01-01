Преимущества

Для зажима, закрепления и удержания заготовок

Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим

Тонкая регулировка положения для точности зажима

Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки

V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC

Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины

Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах

Эргономичный тонкий дизайн для работы в труднодоступных местах

Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм - применяются для работы с крепежом различного типа. Специальный изгиб губок значительно упрощает эксплуатацию. Обрезиненные чехлы исключают скольжение ладоней. Большое количество ступеней регулировки для ширины захвата позволяет выбрать подходящий вариант для оптимального сжатия.