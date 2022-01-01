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Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
3 290 ₽
Переставные клещи
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
    Арт. О00000032813
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
    Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм

      Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм

      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032813

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		300
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм - применяются для работы с крепежом различного типа. Специальный изгиб губок значительно упрощает эксплуатацию. Обрезиненные чехлы исключают скольжение ладоней. Большое количество ступеней регулировки для ширины захвата позволяет выбрать подходящий вариант для оптимального сжатия.

        Преимущества

        • Для зажима, закрепления и удержания заготовок
        • Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
        • Тонкая регулировка положения для точности зажима
        • Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
        • V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
        • Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и  отличной защиты от ржавчины
        • Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
        • Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
        • Эргономичный тонкий дизайн для работы в труднодоступных местах