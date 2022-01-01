Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм
Арт. О00000032813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|300
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Материал губок
|сталь
- Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226212, 300 мм - применяются для работы с крепежом различного типа. Специальный изгиб губок значительно упрощает эксплуатацию. Обрезиненные чехлы исключают скольжение ладоней. Большое количество ступеней регулировки для ширины захвата позволяет выбрать подходящий вариант для оптимального сжатия.
Преимущества
- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Эргономичный тонкий дизайн для работы в труднодоступных местах