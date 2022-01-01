Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.

Преимущества

Макс. режущая способность в дереве - 15-90 мм

Макс. режущая способность в свежей древесине - 15-90 мм

Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077 - подходит для реза дерева. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS. Данное полотно не предназначено для погружного и спирального реза.