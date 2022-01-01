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Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
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Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
    Арт. О00000032733
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
      Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
      Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.

      Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032733

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077 - подходит для реза дерева. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS. Данное полотно не предназначено для погружного и спирального реза.

        Преимущества

        • Макс. режущая способность в дереве - 15-90 мм
        • Макс. режущая способность в свежей древесине - 15-90 мм