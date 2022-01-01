Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077, 240х5.5/6 мм, 3 шт.
Арт. О00000032733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|3
- Полотно для сабельной пилы Milwaukee 48001077 - подходит для реза дерева. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS. Данное полотно не предназначено для погружного и спирального реза.
Преимущества
- Макс. режущая способность в дереве - 15-90 мм
- Макс. режущая способность в свежей древесине - 15-90 мм