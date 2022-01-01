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Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184, 150х1.4 мм, 5 шт.
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Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184, 150х1.4 мм, 5 шт.
    Арт. О00000032734
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184, 150х1.4 мм, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184, 150х1.4 мм, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032734

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184  - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 1.5-4 мм; цветных металлов- 1.5-4 мм; листовой стали - 1.5-4 мм; нержавеющей стали - 1.5-4 мм.

        Преимущества

        • Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличения срока службы
        • Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
        • TOUGH NECK™ - выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
        • Тонкое полотно (0.99 мм) оптимизировано для максимальной скорости и гибкости
        • Система Ice Edge™ делает зубья более жесткими, что увеличивает срок службы полотна на 50%, по сравнению со стандартными пилками