Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184, 150х1.4 мм, 5 шт.

Преимущества

Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличения срока службы

Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы

TOUGH NECK™ - выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте

Тонкое полотно (0.99 мм) оптимизировано для максимальной скорости и гибкости

Система Ice Edge™ делает зубья более жесткими, что увеличивает срок службы полотна на 50%, по сравнению со стандартными пилками

Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee Ice Edge 48004184 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 1.5-4 мм; цветных металлов- 1.5-4 мм; листовой стали - 1.5-4 мм; нержавеющей стали - 1.5-4 мм.