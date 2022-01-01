Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.

Преимущества

Макс. режущая способность в металлической трубе - 10-160 мм

Макс. режущая способность в нержавеющей стали - 3-7 мм

Макс. режущая способность в стали - 3-10 мм

Макс. режущая способность в цветных металлах - 3-10 мм

Полотно для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48004787 - применяется при работе с металлическими заготовками, в том числе из цветных металлов, и стальными заготовками. Можно использовать для резки заготовок из дерева с металлическими гвоздями. Биметаллическая конструкция защищает полотно от поломки. Полотна проходят криогенную обработку, что обеспечивает более жесткие зубья и больший срок службы на 50%. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-160 мм; стали - 3-10 мм; цветных металлов - 3-10 мм; нержавеющей стали - 3-10 мм.