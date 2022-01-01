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Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
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Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
    Арт. О00000032735
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032735

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48004787 - применяется при работе с металлическими заготовками, в том числе из цветных металлов, и стальными заготовками. Можно использовать для резки заготовок из дерева с металлическими гвоздями. Биметаллическая конструкция защищает полотно от поломки. Полотна проходят криогенную обработку, что обеспечивает более жесткие зубья и больший срок службы на 50%. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-160 мм; стали - 3-10 мм; цветных металлов - 3-10 мм; нержавеющей стали - 3-10 мм.

        Преимущества

        • Макс. режущая способность в металлической трубе - 10-160 мм
        • Макс. режущая способность в нержавеющей стали - 3-7 мм
        • Макс. режущая способность в стали - 3-10 мм
        • Макс. режущая способность в цветных металлах - 3-10 мм