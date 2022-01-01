Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
Арт. О00000032735
Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48004787, 230x1.8 мм, Ice Edge, 5 шт.
Арт. О00000032735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- Полотно для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48004787 - применяется при работе с металлическими заготовками, в том числе из цветных металлов, и стальными заготовками. Можно использовать для резки заготовок из дерева с металлическими гвоздями. Биметаллическая конструкция защищает полотно от поломки. Полотна проходят криогенную обработку, что обеспечивает более жесткие зубья и больший срок службы на 50%. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-160 мм; стали - 3-10 мм; цветных металлов - 3-10 мм; нержавеющей стали - 3-10 мм.
Преимущества
- Макс. режущая способность в металлической трубе - 10-160 мм
- Макс. режущая способность в нержавеющей стали - 3-7 мм
- Макс. режущая способность в стали - 3-10 мм
- Макс. режущая способность в цветных металлах - 3-10 мм