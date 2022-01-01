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Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226
    Арт. О00000032744
    Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226

      Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032744

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226 - агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/ гвозди/ болты/ саморезы/ чугун/ асфальт/ рубероид/ черепицу). Пилка применяется для реза: пластиковых труб, диаметром 10-175 мм. Дерево с гвоздями - 10-175 мм. ПВХ - 10-50 мм. Дерево - 10-175 мм.

        Преимущества

        • 30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж
        • На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами
        • FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства
        • NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс
        • Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства