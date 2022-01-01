Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226
Арт. О00000032744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|1
- Полотно для сабельной пилы TСT AX 230 Milwaukee 48005226 - агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/ гвозди/ болты/ саморезы/ чугун/ асфальт/ рубероид/ черепицу). Пилка применяется для реза: пластиковых труб, диаметром 10-175 мм. Дерево с гвоздями - 10-175 мм. ПВХ - 10-50 мм. Дерево - 10-175 мм.
Преимущества
- 30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж
- На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами
- FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства
- NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс
- Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства