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Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
    Арт. О00000032794
    5.0
    1
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм

      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм - имеет прочный корпус, который выдерживает падение с трех метров. Инструмент удобен для работы на строительной площадке. Нейлоновое покрытие и улучшенная гибкость полотна увеличивают срок службы всего изделия. Для лучшей читабельности используется яркий шрифт.