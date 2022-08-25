Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм - имеет прочный корпус, который выдерживает падение с трех метров. Инструмент удобен для работы на строительной площадке. Нейлоновое покрытие и улучшенная гибкость полотна увеличивают срок службы всего изделия. Для лучшей читабельности используется яркий шрифт.