Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
Арт. О00000032794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм - имеет прочный корпус, который выдерживает падение с трех метров. Инструмент удобен для работы на строительной площадке. Нейлоновое покрытие и улучшенная гибкость полотна увеличивают срок службы всего изделия. Для лучшей читабельности используется яркий шрифт.