Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
Арт. О00000032796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|8
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм представляет собой удобную конструкцию для эффективного использования на строительной площадке. Благодаря прочному корпусу с пятью точками усиления изделие выдерживает падение с трех метров. Можно носить на ремне.
Преимущества
- Улучшенная эргономика и удобный размер
- Задняя часть корпуса сконструирована специально для легкого вертикального измерения
- Улучшенный зажим для ремня, удобное хранение в кармане/сумке для инструмента
- Увеличенный срок службы
- 5-точечный усиленный корпус для прочности
- Защитное покрытие полотна из нейлона 2G
- Улучшена стойкость ленты на разрыв и ее гибкость