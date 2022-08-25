Преимущества

Улучшенная эргономика и удобный размер

Задняя часть корпуса сконструирована специально для легкого вертикального измерения

Улучшенный зажим для ремня, удобное хранение в кармане/сумке для инструмента

Увеличенный срок службы

5-точечный усиленный корпус для прочности

Защитное покрытие полотна из нейлона 2G

Улучшена стойкость ленты на разрыв и ее гибкость

Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм представляет собой удобную конструкцию для эффективного использования на строительной площадке. Благодаря прочному корпусу с пятью точками усиления изделие выдерживает падение с трех метров. Можно носить на ремне.