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Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
    Арт. О00000032796
    5.0
    1
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
    Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм

      Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032796
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Milwaukee Pro 4932459594, 8м/25мм представляет собой удобную конструкцию для эффективного использования на строительной площадке. Благодаря прочному корпусу с пятью точками усиления изделие выдерживает падение с трех метров. Можно носить на ремне.

        Преимущества

        • Улучшенная эргономика и удобный размер
        • Задняя часть корпуса сконструирована специально для легкого вертикального измерения
        • Улучшенный зажим для ремня, удобное хранение в кармане/сумке для инструмента
        • Увеличенный срок службы
        • 5-точечный усиленный корпус для прочности
        • Защитное покрытие полотна из нейлона 2G
        • Улучшена стойкость ленты на разрыв и ее гибкость