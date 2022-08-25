Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
Арт. О00000032793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|12
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- Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, 3м - удобна для проведения измерений различной сложности.
Преимущества
- LED фонарь 19 LUX
- Покрытие полотна нейлоновым лаком защищает от грязи, пыли и воды
- Корпус усилен 4 винтами для увеличения надежности
- Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата
- Компактный дизайн и комфортный размер
- Магнит на задней части рулетки для крепления к металлическим ящикам и другим металлическим поверхностям