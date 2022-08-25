Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
5.0
1
1 090 ₽
Рулетки
    Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
    Арт. О00000032793
    5.0
    1
    Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
    Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
      Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа
      Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа

      Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, зацепом магнитного типа

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. О00000032793
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		12
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)
      410 ₽
      5.0
      Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)
      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
      390 ₽
      5.0
      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
      Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309
      5 741 ₽
      Рюкзак электромонтажника КВТ С-07 69309
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459593, 5м/25мм
      1 415 ₽
      5.0
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459593, 5м/25мм
      Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм
      2 340 ₽
      Длинногубцы Milwaukee 48226101, 200 мм
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      590 ₽
      5.0
      Длинногубцы Matrix 17168 Nickel
      Щетка проволочная латунированная РемоКолор 11-0-000
      120 ₽
      Щетка проволочная латунированная РемоКолор 11-0-000
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      722 ₽
      5.0
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
      Нет в наличии
      Комплект магнитных отверток № 2 Milwaukee 4932471807, трехгранная рукоятка, 6 шт
      Смотреть
      Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
      Нет в наличии
      Набор магнитных отверток Milwaukee 4932471808, трехгранная рукоятка, 10 шт.
      Смотреть
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Нет в наличии
      5.0
      Рулетка Milwaukee Pro 4932459591, 3м/16мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Milwaukee 48226602 с подсветкой, 3м - удобна для проведения измерений различной сложности. 

        Преимущества

        • LED фонарь 19 LUX
        • Покрытие полотна нейлоновым лаком защищает от грязи, пыли и воды
        • Корпус усилен 4 винтами для увеличения надежности
        • Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата
        • Компактный дизайн и комфортный размер
        • Магнит на задней части рулетки для крепления к металлическим ящикам и другим металлическим поверхностям