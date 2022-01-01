Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
Арт. О00000032814
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|США
|
Длина, мм
|180
|
Материал губок
|металл
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Торцевые кусачки 180 мм Milwaukee 48226407 представляют собой удобный инструмент с гладкой головкой.
Преимущества
- Кромки покрыты карбидом железа, что обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Кромки покрыты карбидом железа, что обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Чернение тела инструмента предохраняет металл от ржавчины
- Накладки на рукоятках уменьшают скольжение