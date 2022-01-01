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Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
2 250 ₽
Бокорезы
    Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
    Арт. О00000032814
    Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
    Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
    Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
    Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
      Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
      Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
      Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм
      Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм

      Торцевые кусачки Milwaukee 48226407, 180 мм

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032814

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		металл
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевые кусачки 180 мм Milwaukee 48226407 представляют собой удобный инструмент с гладкой головкой.

        Преимущества

        • Кромки покрыты карбидом железа, что обеспечивает длительный срок эксплуатации
        • Кромки покрыты карбидом железа, что обеспечивает длительный срок эксплуатации
        • Чернение тела инструмента предохраняет металл от ржавчины
        • Накладки на рукоятках уменьшают скольжение