Преимущества

Легкий вес - 3.6 кг

Длина электрокабеля - 3.5 м

Расход воды составляет 3.5 л/мин.

Длина шланга высокого давления - 7 м

Мойка CHAMPION HP 1120 - легкая и компактная - предназначена для использования в условиях отсутствия источника питания. Это становится возможным при подключении имеющейся у мойки вилки к прикуривателю в автомобиле. Потребляемая мощность составляет 120 Вт. Может работать при напряжении 12 В.