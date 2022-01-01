Мини-Трактор Беларус-132МТ

Преимущества

Предусмотрен гидроусилитель руля

Установлен надежный двигатель (воздушное охлаждение

Ширину колеи можно изменять (700-770-840 мм)

Бак для топлива вмещает 6,5 л, благодаря чему можно длительное время работать без остановки на дозаправку

Запуск возможен несколькими способами (электростартер и ручной)

Предусмотрен вал отбора мощности, что позволяет применять разное навесное оборудование

Имеется задняя гидронавесная система, которая обеспечивает работу заднего навесного оборудования

Многофункциональный мини-трактор МТЗ Беларус 132МТ — техника, которая отлично подходит для выполнения различных сельскохозяйственных и коммунальных работ: культивация, пропашка, обработка рядов, удобрение почвы, уборка территории и многие иные. Такая модель позволяет выполнять различные задачи со специальным прицепным, навесным и полунавесным оборудованием. Необходимые дополнительные приспособления докупаются отдельно. Внимание! Обращайтесь к надежному продавцу. Только в этом случае вы сможете быть уверены в оригинальности приобретаемой техники. МТЗ Беларус 132МТ имеет полный привод и большие колеса, что позволяет с легкостью выполнять намеченные работы. Такой мини-трактор способен развивать высокую скорость (до 18,46 км/ч — передний ход и до 13,47 км/ч — задний ход). Конструкцией предусмотрена фрикционная, многодисковая, замкнутая муфты сцепления, которая работает в масляной ванне.