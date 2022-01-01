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Мини-Трактор Беларус-132МТ
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Садовые тракторы
    Мини-Трактор Беларус-132МТ
    Арт. О00000014232
    Мини-Трактор Беларус-132МТ

      Мини-Трактор Беларус-132МТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000014232

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Объем масляного бака, л
      		1.1
      Типоразмер передних шин, дюйм
      		7.00 - 12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный мини-трактор МТЗ Беларус 132МТ — техника, которая отлично подходит для выполнения различных сельскохозяйственных и коммунальных работ: культивация, пропашка, обработка рядов, удобрение почвы, уборка территории и многие иные. Такая модель позволяет выполнять различные задачи со специальным прицепным, навесным и полунавесным оборудованием. Необходимые дополнительные приспособления докупаются отдельно. Внимание! Обращайтесь к надежному продавцу. Только в этом случае вы сможете быть уверены в оригинальности приобретаемой техники. МТЗ Беларус 132МТ имеет полный привод и большие колеса, что позволяет с легкостью выполнять намеченные работы. Такой мини-трактор способен развивать высокую скорость (до 18,46 км/ч — передний ход и до 13,47 км/ч — задний ход). Конструкцией предусмотрена фрикционная, многодисковая, замкнутая муфты сцепления, которая работает в масляной ванне.

        Преимущества

        • Предусмотрен гидроусилитель руля
        • Установлен надежный двигатель (воздушное охлаждение
        • Ширину колеи можно изменять (700-770-840 мм)
        • Бак для топлива вмещает 6,5 л, благодаря чему можно длительное время работать без остановки на дозаправку
        • Запуск возможен несколькими способами (электростартер и ручной)
        • Предусмотрен вал отбора мощности, что позволяет применять разное навесное оборудование
        • Имеется задняя гидронавесная система, которая обеспечивает работу заднего навесного оборудования