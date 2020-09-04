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Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
4.3
6
Найти аналог
Садовые тракторы
    Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
    Арт. X18654156
    4.3
    6
    Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
    Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
    Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
      Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
      Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)
      Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)

      Минитрактор Беларус-132Н (с двигателем HONDA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18654156
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Россия
      Количество цилиндров
      		1
      Наличие фары
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мини-трактор «БЕЛАРУС-132Н» - универсальная многофункциональная машина, способная на небольших земельных участках выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ, таких, например, как пахота легких почв, боронование и культивация, междурядная обработка картофеля и свеклы, внесение минеральных удобрений, покос трав, уборка улиц и территорий от мусора и снега, засыпка ям и траншей. Мини-трактор может применяться для транспортировки грузов, а также для различных работ с использованием стационарных агрегатов и установок с приводом от ВОМ, например, деревообрабатывающих агрегатов, насосов. Мини-трактор Беларус идеально подходит для использования в фермерских и приусадебных хозяйствах, на животноводческих фермах, для работы в теплицах, садах, огородах, парках и скверах, на пришкольных участках и т.п. Для комплектации мини-трактора Беларус 132H выпускают широкий ассортимент малогабаритного навесного оборудования для с/х и коммунальных работ. Беларус 132H имеет привод на все четыре колеса. При необходимости задний мост может быть отключен. Важной особенностью конструкции, выгодно отличающей белорусский минитрактор, является наличие шарнирно-сочлененной рамы, за счет чего достигается высокая маневренность и проходимость машины, меньший радиус поворота, что особенно важно при работе в условиях ограниченного пространства, например, в теплицах или на животноводческих фермах. Конструкцией предусмотрены также функции межколесной блокировки дифференциала переднего моста, регулирования колеи колес (600, 700, 840 мм).

        Преимущества

        • Минитрактор оснащен бензиновым двигателем Honda мощностью 8,2 кВт (11 л.с.)
        • На тракторе установлена механическая ступенчатая коробка передач (число передач переднего хода 4, заднего хода 3)
        • Скорость движения: вперед 2,83-17,72 км/ч, назад 4,03-12,94 км/ч
        • 4-х колесный с шарнирно-cочлененным остовом по схеме 4х4, с постоянно включенным передним и отключаемым задним мостом
        • Муфта сцепления фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне
        • Межколесная блокировка дифференциалов
        • ВОМ двухскоростной, зависимый (1000; 3000 об/мин) и синхронный (4,9; 13,3 об/мин пути)
        • Синхронизированный и независимый вал отбора мощности
        • Система пуска - электро стартерная от аккумуляторной батареи и ручная
        • Номинальное тяговое усилие 2,0 кН
        • Конструкционная масса трактора, кг 457
        • Агротехнический просвет - 270 мм
        • Колея - 700 мм, База - 1030 мм, Радиус поворота - 2,5 м
        • Габаритные размеры, мм: длина 2500, ширина 1000, высота 2000
        • Минитрактор предназначен для работ по обработке земли с помощью различного навесного оборудования, а также кошения травы, выполнения тротуаро-уборочных работ и транспортировки грузов