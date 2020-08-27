Мойка высокого давления Huter M135-PW
Арт. Х103707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|9
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Габариты, мм
|320x310x870
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- Мойка высокого давления Huter M135-PW - агрегат мощностью 1650 Вт, используемый для очистки различных поверхностей, например, садовых дорожек, бассейнов, а также пластиковой мебели, автомобиля или велосипеда. Производительность составляет 360 л/ч. Мойка имеет удобную ручку для переноски, что значительно повышает уровень комфорта для оператора во время эксплуатации. Помпа аппарата - металлическая, что гарантирует ее длительный срок службы.
Преимущества
- Вертикальное исполнение
- Помпа металлическая
- На рукоятке предусмотрен держатель для удобного хранения пистолета
- Для устойчивости во время использования есть специальные ножки
- Вес - 9 кг
- Мощность мотора - 1.65 кВт
- Двойная изоляция