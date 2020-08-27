Преимущества

Вертикальное исполнение

Помпа металлическая

На рукоятке предусмотрен держатель для удобного хранения пистолета

Для устойчивости во время использования есть специальные ножки

Вес - 9 кг

Мощность мотора - 1.65 кВт

Двойная изоляция

Мойка высокого давления Huter M135-PW - агрегат мощностью 1650 Вт, используемый для очистки различных поверхностей, например, садовых дорожек, бассейнов, а также пластиковой мебели, автомобиля или велосипеда. Производительность составляет 360 л/ч. Мойка имеет удобную ручку для переноски, что значительно повышает уровень комфорта для оператора во время эксплуатации. Помпа аппарата - металлическая, что гарантирует ее длительный срок службы.