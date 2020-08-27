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Мойка высокого давления Huter M135-PW
4.5
101
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Арт. Х103707
    4.5
    101
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
    Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW
      Мойка высокого давления Huter M135-PW

      Мойка высокого давления Huter M135-PW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103707
      4.5
      101

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		9
      Габариты, мм
      		320x310x870
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Huter M135-PW - агрегат мощностью 1650 Вт, используемый для очистки различных поверхностей, например, садовых дорожек, бассейнов, а также пластиковой мебели, автомобиля или велосипеда. Производительность составляет 360 л/ч. Мойка имеет удобную ручку для переноски, что значительно повышает уровень комфорта для оператора во время эксплуатации. Помпа аппарата - металлическая, что гарантирует ее длительный срок службы.

        Преимущества

        • Вертикальное исполнение
        • Помпа металлическая
        • На рукоятке предусмотрен держатель для удобного хранения пистолета
        • Для устойчивости во время использования есть специальные ножки
        • Вес - 9 кг
        • Мощность мотора - 1.65 кВт
        • Двойная изоляция