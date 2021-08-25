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Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
3.9
121
9 390 ₽
11 090 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Арт. Х103708
3.9
121
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7

Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7

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  • -1 700 ₽
9 390 ₽
11 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х103708
3.9
121

Характеристики

Производитель
Huter
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
9.14
Габариты, мм
860х320х380
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 700 ₽
9 390 ₽
11 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7 это самый мощный аппарат в данной серии. Мойка используется для полной и быстрой очистки грязных поверхностей сильной водяной струей. Области применений вполне разнообразны - дома, на даче, для машины и другой техники. Устройство выполнено из высококачественных материалов и выделяется приятным дизайном, кроме того аппарат достаточно легкий для своего класса. Работает от сети с напряжением 220 В.

    Преимущества

    • Помпа металлическая
    • На рукоятке предусмотрен держатель для удобного хранения пистолета
    • Для устойчивости во время использования есть специальные ножки
    • Вес - 9 кг
    • В комплект поставки входит насадка для регулировки формы струи (поворотом) - веерная или направленная
    • Рабочее давление (значение при нормальных условиях работы) - 110 бар
    • Максимальное давление (при повышении давления в водопроводе и напряжении 220В) - 165 бар
    • Двойная изоляция