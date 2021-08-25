Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7 это самый мощный аппарат в данной серии. Мойка используется для полной и быстрой очистки грязных поверхностей сильной водяной струей. Области применений вполне разнообразны - дома, на даче, для машины и другой техники. Устройство выполнено из высококачественных материалов и выделяется приятным дизайном, кроме того аппарат достаточно легкий для своего класса. Работает от сети с напряжением 220 В.

Преимущества