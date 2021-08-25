- Персональная скидка
Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7
Арт. Х103708
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|9.14
|
Габариты, мм
|860х320х380
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Мойка высокого давления Huter M165-PW 70/8/7 это самый мощный аппарат в данной серии. Мойка используется для полной и быстрой очистки грязных поверхностей сильной водяной струей. Области применений вполне разнообразны - дома, на даче, для машины и другой техники. Устройство выполнено из высококачественных материалов и выделяется приятным дизайном, кроме того аппарат достаточно легкий для своего класса. Работает от сети с напряжением 220 В.
Преимущества
- Помпа металлическая
- На рукоятке предусмотрен держатель для удобного хранения пистолета
- Для устойчивости во время использования есть специальные ножки
- Вес - 9 кг
- В комплект поставки входит насадка для регулировки формы струи (поворотом) - веерная или направленная
- Рабочее давление (значение при нормальных условиях работы) - 110 бар
- Максимальное давление (при повышении давления в водопроводе и напряжении 220В) - 165 бар
- Двойная изоляция