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Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
4.8
13
12 490 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO
    Арт. О00000014989
    4.8
    13
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
    Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар
      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар

      Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO

      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014989
      4.8
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.6
      Габариты, мм
      		380x325x500
      Все характеристики
      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Мойка Huter M195-PW-PRO это приспособление высокого давления, которое применяется для избавления поверхностей от глубоких и застарелых загрязнений. Благодаря небольшим габаритам, оснащением длинным шлангом и небольшими твердыми колесами, такая мойка отличается удобством в работе, ведь ее можно использовать как в профессиональных заведениях, так и в домашних условиях. Мойка обладает производительным двигателем, регулируемым пеногенератором и патрубком для подсоединения к источнику воды. Такая комплектация справится с любой грязью: на автомобиле, стенах и фасаде дома, гаражах, асфальтовых и плиточных дорожках. При добавлении специализированных моющих средств мойка без проблем отмоет даже надписи баллончиком на бетоне, металле и кирпиче.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Регулируемый профессиональный пеногенератор
        • 8-метровый шланг высокого давления
        • Удобный и легкий забор воды
        • Телескопическая рукоятка для удобного захвата
        • Практичность
        • Универсальность применения