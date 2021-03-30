Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар

Мойка Huter M195-PW-PRO это приспособление высокого давления, которое применяется для избавления поверхностей от глубоких и застарелых загрязнений. Благодаря небольшим габаритам, оснащением длинным шлангом и небольшими твердыми колесами, такая мойка отличается удобством в работе, ведь ее можно использовать как в профессиональных заведениях, так и в домашних условиях. Мойка обладает производительным двигателем, регулируемым пеногенератором и патрубком для подсоединения к источнику воды. Такая комплектация справится с любой грязью: на автомобиле, стенах и фасаде дома, гаражах, асфальтовых и плиточных дорожках. При добавлении специализированных моющих средств мойка без проблем отмоет даже надписи баллончиком на бетоне, металле и кирпиче.

Преимущества