Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO, давление 195 Бар

Мойка высокого давления Huter M195-PW-PRO
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|10.6
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Габариты, мм
|380x325x500
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Мойка Huter M195-PW-PRO это приспособление высокого давления, которое применяется для избавления поверхностей от глубоких и застарелых загрязнений. Благодаря небольшим габаритам, оснащением длинным шлангом и небольшими твердыми колесами, такая мойка отличается удобством в работе, ведь ее можно использовать как в профессиональных заведениях, так и в домашних условиях. Мойка обладает производительным двигателем, регулируемым пеногенератором и патрубком для подсоединения к источнику воды. Такая комплектация справится с любой грязью: на автомобиле, стенах и фасаде дома, гаражах, асфальтовых и плиточных дорожках. При добавлении специализированных моющих средств мойка без проблем отмоет даже надписи баллончиком на бетоне, металле и кирпиче.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Регулируемый профессиональный пеногенератор
- 8-метровый шланг высокого давления
- Удобный и легкий забор воды
- Телескопическая рукоятка для удобного захвата
- Практичность
- Универсальность применения