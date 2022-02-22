Преимущества

Небольшие размеры

Малый вес

Алюминиевая помпа

Двойная изоляция

Мойка высокого давления Huter W105-G предназначен для чистки авто, садовых инструментов и других предметов бытового пользования. Двигатель большой мощности и высокое давление обеспечивают качественное и быстрое удаление загрязнений. Алюминиевая помпа увеличивает срок службы инструмента. Небольшие размеры, малый вес и колеса упрощают пользование и транспортировку инструмента.