Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Huter W105-G
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Арт. Х103696
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Мойка высокого давления Huter W105-G
    Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G
      Мойка высокого давления Huter W105-G

      Мойка высокого давления Huter W105-G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103696
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6
      Габариты, мм
      		190x250x350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления Huter W105-G предназначен для чистки авто, садовых инструментов и других предметов бытового пользования. Двигатель большой мощности и высокое давление обеспечивают качественное и быстрое удаление загрязнений. Алюминиевая помпа увеличивает срок службы инструмента. Небольшие размеры, малый вес и колеса упрощают пользование и транспортировку инструмента.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Алюминиевая помпа
        • Двойная изоляция