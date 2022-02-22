Мойка высокого давления Huter W105-G
Арт. Х103696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6
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Габариты, мм
|190x250x350
- Мойка высокого давления Huter W105-G предназначен для чистки авто, садовых инструментов и других предметов бытового пользования. Двигатель большой мощности и высокое давление обеспечивают качественное и быстрое удаление загрязнений. Алюминиевая помпа увеличивает срок службы инструмента. Небольшие размеры, малый вес и колеса упрощают пользование и транспортировку инструмента.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Алюминиевая помпа
- Двойная изоляция