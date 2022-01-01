Минимойка Huter W105-QD
Арт. Х103184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.9
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Габариты, мм
|380x320x860
- Мойка высокого давления Huter W105-QD предназначена для промывки садового инвентаря или автомобиля. Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения. Колеса облегчат перевозку мойки.
Преимущества
- Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения
- Колеса облегчат перевозку мойки
- Малый вес