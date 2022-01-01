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Минимойка Huter W105-QD
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Электрические мойки высокого давления
    Минимойка Huter W105-QD
    Арт. Х103184
    Минимойка Huter W105-QD

      Минимойка Huter W105-QD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103184

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.9
      Габариты, мм
      		380x320x860
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Huter W105-QD предназначена для промывки садового инвентаря или автомобиля. Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения. Колеса облегчат перевозку мойки.

        Преимущества

        • Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения
        • Колеса облегчат перевозку мойки
        • Малый вес