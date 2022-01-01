Минимойка Huter W105-QD

Мойка высокого давления Huter W105-QD предназначена для промывки садового инвентаря или автомобиля. Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения. Колеса облегчат перевозку мойки.

Преимущества

Телескопическая рукоятка упрощает транспортировку инструмента и экономит место во время хранения

Колеса облегчат перевозку мойки

Малый вес



