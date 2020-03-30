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Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
4.4
79
14 499 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Арт. resanta_70x8x15
    4.4
    79
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
    Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15

      Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15

      14 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. resanta_70x8x15
      4.4
      79

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.5
      Габариты, мм
      		500x450x1100
      Все характеристики
      14 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка Huter W195-PRO 70/8/15 пригодится для бесконтактной мойки автомобилей, садовых дорожек, фасадов зданий. Укомплектована профессиональным пеногенератором, пенной насадкой. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.

        Преимущества

        • Барабан для удобного хранения шланга
        • Колеса и ручка для транспортировки
        • Профессиональный пеногенератор
        • Держатель для кабеля
        • Подставка для пистотета
        • Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость Huter W195-PRO 70/8/15
        • Металлическая помпа
        • Фиксатор кнопки включения
        • Возможность использовать воду из водопровода или бочки