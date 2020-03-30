Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15
Арт. resanta_70x8x15
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9.5
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Габариты, мм
|500x450x1100
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- Мойка Huter W195-PRO 70/8/15 пригодится для бесконтактной мойки автомобилей, садовых дорожек, фасадов зданий. Укомплектована профессиональным пеногенератором, пенной насадкой. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.
Преимущества
- Барабан для удобного хранения шланга
- Колеса и ручка для транспортировки
- Профессиональный пеногенератор
- Держатель для кабеля
- Подставка для пистотета
- Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость Huter W195-PRO 70/8/15
- Металлическая помпа
- Фиксатор кнопки включения
- Возможность использовать воду из водопровода или бочки