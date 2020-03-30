Профессиональная мойка высокого давления Huter W195-Pro 70/8/15

Мойка Huter W195-PRO 70/8/15 пригодится для бесконтактной мойки автомобилей, садовых дорожек, фасадов зданий. Укомплектована профессиональным пеногенератором, пенной насадкой. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.

Преимущества