Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
Арт. Х103698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6
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Габариты, мм
|290x240x370
- Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300 - это аппарат бытового класса, который можно использовать для мытья дорожек, личного автомобиля, веранды на даче. Встроенные колеса и рукоятка способствуют легкой транспортировке устройства. При наличии шланга с обратным клапаном мойка может использоваться как самовсасывающая. Двигатель защищен от перегрузок. Помпа мойки изготовлена из алюминия, что способствует увеличению срока службы аппарата в целом.
Преимущества
- Система Total-Stop-System - если отпустить курок, происходит полная остановка аппарата (нажатие на курок - включение)
- Двигатель защищен от перегрузок
- Помпа из алюминия
- Съемный водяной фильтр легко очистить
- На корпусе предусмотрены держатели насадок