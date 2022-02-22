Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300 - это аппарат бытового класса, который можно использовать для мытья дорожек, личного автомобиля, веранды на даче. Встроенные колеса и рукоятка способствуют легкой транспортировке устройства. При наличии шланга с обратным клапаном мойка может использоваться как самовсасывающая. Двигатель защищен от перегрузок. Помпа мойки изготовлена из алюминия, что способствует увеличению срока службы аппарата в целом.

Преимущества