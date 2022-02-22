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Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
5.0
2
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Арт. Х103698
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103698
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6
      Габариты, мм
      		290x240x370
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1300 - это аппарат бытового класса, который можно использовать для мытья дорожек, личного автомобиля, веранды на даче. Встроенные колеса и рукоятка способствуют легкой транспортировке устройства. При наличии шланга с обратным клапаном мойка может использоваться как самовсасывающая. Двигатель защищен от  перегрузок. Помпа мойки изготовлена из алюминия, что способствует увеличению срока службы аппарата в целом.

        Преимущества

        • Система Total-Stop-System - если отпустить курок, происходит полная остановка аппарата (нажатие на курок - включение)
        • Двигатель защищен от перегрузок
        • Помпа из алюминия
        • Съемный водяной фильтр легко очистить
        • На корпусе предусмотрены держатели насадок