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Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C
4.5
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C
    Арт. Х103203
    4.5
    2
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103203
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.4
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Интерскол АМ-100/1400 С - аппарат для мойки машин, инструментов, садовых дорожек. Обладает производительностью 5.5 л/мин. Помпа выполнена из алюминиевого сплава и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. По бокам на корпусе расположены держатели для насадок. Транспортировочные колеса облегчают перемещение аппарата по площадке. Помпа может забирать воду из бочки.

        Преимущества

        • Защита двигателя от перегрева
        • Небольшой вес
        • Алюминиевая помпа - долгий срок службы
        • Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара
        • Сменный водяной фильтр
        • Автоматическое отключение