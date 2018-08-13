Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C
Арт. Х103203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.4
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Частота, Гц
|50
- Мойка Интерскол АМ-100/1400 С - аппарат для мойки машин, инструментов, садовых дорожек. Обладает производительностью 5.5 л/мин. Помпа выполнена из алюминиевого сплава и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. По бокам на корпусе расположены держатели для насадок. Транспортировочные колеса облегчают перемещение аппарата по площадке. Помпа может забирать воду из бочки.
Преимущества
- Защита двигателя от перегрева
- Небольшой вес
- Алюминиевая помпа - долгий срок службы
- Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара
- Сменный водяной фильтр
- Автоматическое отключение