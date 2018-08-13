Мойка высокого давления Интерскол АМ-100/1400C

Преимущества

Защита двигателя от перегрева

Небольшой вес

Алюминиевая помпа - долгий срок службы

Функция самовсасывания (при наличии шланга с обратным клапаном) - забор воды из любого резервуара

Сменный водяной фильтр

Автоматическое отключение

Мойка Интерскол АМ-100/1400 С - аппарат для мойки машин, инструментов, садовых дорожек. Обладает производительностью 5.5 л/мин. Помпа выполнена из алюминиевого сплава и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. По бокам на корпусе расположены держатели для насадок. Транспортировочные колеса облегчают перемещение аппарата по площадке. Помпа может забирать воду из бочки.