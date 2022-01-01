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Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
    Арт. Х103187
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
    Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В

      Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103187

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		27.6
      Степень защиты
      		IP X5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевая минимойка ИНТЕРСКОЛ АМ 110 подает струю воды высокого давления для тщательной очистки от грязи различных поверхностей. Такой способ эффективнее помывки тряпкой или губкой, так как не оставляет разводов и царапин. Подходит для нечастого применения в быту: для мойки машины, велосипеда, садовых дорожек, мебели и инвентаря, окон и фасада дома, бассейна и др. Есть функция помывки с пеной благодаря наличию баллона для моющего средства и возможности его присоединения к насадке.

          Преимущества

        • Алюминиевая помпа - долгий срок службы;
        • Сменный водяной фильтр;
        • Функция самовсасывания - забор воды из любого резервуара;
        • Армированный шланг отличается стойкостью к сгибаниям и механическим нагрузкам;
        • Система ТSS (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка на пистолете;
        • Регулируемая насадка - контроль интенсивности струи;
        • Использование чистящего средства;
        • Двигатель защищен от перегрузок.
        Фирменный магазин «Бигам» предлагает мойку высокого давления ИНТЕРСКОЛ АМ 110 купить по низкой цене. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом. Мы располагаем собственным сервисным центром, где оказываем услуги по диагностике, ремонту, гарантийному, постгарантийному обслуживанию и мн. др.