Мойка высокого давления Интерскол АМ-110/2000В
Арт. Х103187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|27.6
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Степень защиты
|IP X5
- Сетевая минимойка ИНТЕРСКОЛ АМ 110 подает струю воды высокого давления для тщательной очистки от грязи различных поверхностей. Такой способ эффективнее помывки тряпкой или губкой, так как не оставляет разводов и царапин. Подходит для нечастого применения в быту: для мойки машины, велосипеда, садовых дорожек, мебели и инвентаря, окон и фасада дома, бассейна и др. Есть функция помывки с пеной благодаря наличию баллона для моющего средства и возможности его присоединения к насадке.
Преимущества
- Алюминиевая помпа - долгий срок службы;
- Сменный водяной фильтр;
- Функция самовсасывания - забор воды из любого резервуара;
- Армированный шланг отличается стойкостью к сгибаниям и механическим нагрузкам;
- Система ТSS (Total-Stop-System) отключает аппарат при отпускании курка на пистолете;
- Регулируемая насадка - контроль интенсивности струи;
- Использование чистящего средства;
- Двигатель защищен от перегрузок.