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Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
    Арт. Х103199
    Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
    Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
    Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
    Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
      Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
      Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
      Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
      Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610

      Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103199

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		20
      Габариты, мм
      		404x461x968
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая мойка Karcher K 7 Premium Car для удаления несильных загрязнений с различных поверхностей тонкой, но сильной струей воды. Подходит для очистки транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, велосипедов), фасадов зданий, асфальтовых дорожек, скамеек и ограждений, садовой техники и инвентаря и т.д. Может брать воду из резервуара и из водопровода. Есть функция помывки с пеной. Мощная и надежная мини-мойка.

        Преимущества

        • Мойка предназначена для устранения загрязнений средней интенсивности;
        • Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения;
        • С помощью данного устройства можно быстро и тщательно очищать автомобиль, велосипед или фасад здания;
        • В комплект поставки входят все необходимые приспособления для комфортной работы.
        В сети магазинов «Бигам» на минимойки Karcher K 7 Premium Car цена ниже, чем в других точках продаж. Вы также можете заказать и оплатить товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом. В интернет-магазине «Бигам» вы можете дополнительно к минимойке Karcher K 7 Premium купить специализированные чистящие средства для более эффективной отмывки загрязненной поверхности. Мы располагаем собственным сервисным центром, где оказываем услуги по диагностике, ремонту, гарантийному, постгарантийному обслуживанию и мн. др.