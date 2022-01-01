Мойка высокого давления Karcher K 7 Premium Car 1.168-610
Арт. Х103199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|20
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Габариты, мм
|404x461x968
- Электрическая мойка Karcher K 7 Premium Car для удаления несильных загрязнений с различных поверхностей тонкой, но сильной струей воды. Подходит для очистки транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, велосипедов), фасадов зданий, асфальтовых дорожек, скамеек и ограждений, садовой техники и инвентаря и т.д. Может брать воду из резервуара и из водопровода. Есть функция помывки с пеной. Мощная и надежная мини-мойка.
Преимущества
- Мойка предназначена для устранения загрязнений средней интенсивности;
- Аппарат оснащен мощным двигателем водяного охлаждения;
- С помощью данного устройства можно быстро и тщательно очищать автомобиль, велосипед или фасад здания;
- В комплект поставки входят все необходимые приспособления для комфортной работы.