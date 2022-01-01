Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
Арт. Х103152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|13.3
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Габариты, мм
|876x325x285
- Минимойка Karcher K 5.600 1.181-200 - агрегат среднего размера, обладающий высокой мощностью, для постоянного применения по очистке стойких загрязнений. Манометрическая система управления задействует двигатель только при нажатии пускового курка пистолета. Для более удобной транспортировки в конструкции предусмотрены небольшие колеса.
Преимущества
- Компактный, высокопроизводительный аппарат для частого использования
- Индукционный двигатель с водяным охлаждением
- Манометрическая система управления
- Коррозиестойкий алюминиевый насос
- Быстросъемный резервуар Plug n Clean - чистящее средство заменяется буквально одним движением руки
- Способна самостоятельно всасывать воду при поступлении воды самотеком