Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200

Преимущества

Компактный, высокопроизводительный аппарат для частого использования

Индукционный двигатель с водяным охлаждением

Манометрическая система управления

Коррозиестойкий алюминиевый насос

Быстросъемный резервуар Plug n Clean - чистящее средство заменяется буквально одним движением руки

Способна самостоятельно всасывать воду при поступлении воды самотеком

Минимойка Karcher K 5.600 1.181-200 - агрегат среднего размера, обладающий высокой мощностью, для постоянного применения по очистке стойких загрязнений. Манометрическая система управления задействует двигатель только при нажатии пускового курка пистолета. Для более удобной транспортировки в конструкции предусмотрены небольшие колеса.