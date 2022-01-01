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Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
    Арт. Х103152
    Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200

      Мойка высокого давления Karcher K 5.600 1.181-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103152

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		13.3
      Габариты, мм
      		876x325x285
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Минимойка Karcher K 5.600 1.181-200 - агрегат среднего размера, обладающий высокой мощностью, для постоянного применения по очистке стойких загрязнений. Манометрическая система управления задействует двигатель только при нажатии пускового курка пистолета. Для более удобной транспортировки в конструкции предусмотрены небольшие колеса.

        Преимущества

        • Компактный, высокопроизводительный аппарат для частого использования
        • Индукционный двигатель с водяным охлаждением
        • Манометрическая система управления
        • Коррозиестойкий алюминиевый насос
        • Быстросъемный резервуар Plug n Clean - чистящее средство заменяется буквально одним движением руки
        • Способна самостоятельно всасывать воду при поступлении воды самотеком