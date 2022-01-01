Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
    Арт. Х103688
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
    Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481
      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481

      Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103688

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.5
      Габариты, мм
      		302x248x620
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Минимойка Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481 - бытовая минимойка рассчитана на периодическое применение в быту, на садовых участках, в гараже для мойки небольших автомашин, велосипедов, мотоциклов. Также с ее помощью можно эффективно чистить от въевшейся земли подходные дорожки во дворе, садовый инвентарь. Легко очистит стены зданий с помощью грязевой фрезы.

        Преимущества

        • Шланг высокого давления с 2-сторонней защитой от перегиба
        • Пистолет может вращаться вокруг своей оси относительно шланга
        • Возможность непрерывной работы в режиме 20 мин. работы - 40 мин. перерыв