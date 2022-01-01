Мойка высокого давления Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481

Преимущества

Шланг высокого давления с 2-сторонней защитой от перегиба

Пистолет может вращаться вокруг своей оси относительно шланга

Возможность непрерывной работы в режиме 20 мин. работы - 40 мин. перерыв





Минимойка Karcher K 2.38 M Plus 1.671-481 - бытовая минимойка рассчитана на периодическое применение в быту, на садовых участках, в гараже для мойки небольших автомашин, велосипедов, мотоциклов. Также с ее помощью можно эффективно чистить от въевшейся земли подходные дорожки во дворе, садовый инвентарь. Легко очистит стены зданий с помощью грязевой фрезы.