Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
Арт. Х103198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|274x280x803
- Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.676-000 предназначен для эффективной бесконтактной мойки мотоциклов, велосипедов, дорожек и предметов. Система Quick Connect позволяет легко и быстро подсоединить шланг. В комплект входит бак для использования моющего средства. Струйная трубка позволяет регулировать рабочее давление от 20 до 120 бар. Производительность достигает 480 л/ч.
Преимущества
- Производительность достигает 480 л/ч
- В конструкции мойки предусмотрены крюки для хранения кабеля
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 3 1.676-000
- Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
- Этот прибор разработан для использования чистящих средств
- Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power
- Легкое присоединение шланга высокого давления к аппарату (EasyConnect)
- Защита от перегибов шланга высокого давления
- Степень защиты: IP X5
- Вес без аксессуаров: 5.8 кг
- Напряжение 220-240 В