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Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
5.0
3
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
    Арт. Х103198
    5.0
    3
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000

      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103198
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		274x280x803
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.676-000 предназначен для эффективной бесконтактной мойки мотоциклов, велосипедов, дорожек и предметов. Система Quick Connect позволяет легко и быстро подсоединить шланг. В комплект входит бак для использования моющего средства. Струйная трубка позволяет регулировать рабочее давление от 20 до 120 бар. Производительность достигает 480 л/ч.

        Преимущества

        • Производительность достигает 480 л/ч
        • В конструкции мойки предусмотрены крюки для хранения кабеля
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 3 1.676-000
        • Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
        • Этот прибор разработан для использования чистящих средств
        • Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power
        • Легкое присоединение шланга высокого давления к аппарату (EasyConnect)
        • Защита от перегибов шланга высокого давления
        • Степень защиты: IP X5
        • Вес без аксессуаров: 5.8 кг
        • Напряжение 220-240 В