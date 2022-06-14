Мойка высокого давления Karcher K 3 1.676-000

Преимущества

Производительность достигает 480 л/ч

В конструкции мойки предусмотрены крюки для хранения кабеля

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 3 1.676-000

Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него

Этот прибор разработан для использования чистящих средств

Плавная регулировка давления на трубке Vario-Power

Легкое присоединение шланга высокого давления к аппарату (EasyConnect)

Защита от перегибов шланга высокого давления

Степень защиты: IP X5

Вес без аксессуаров: 5.8 кг

Напряжение 220-240 В

Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.676-000 предназначен для эффективной бесконтактной мойки мотоциклов, велосипедов, дорожек и предметов. Система Quick Connect позволяет легко и быстро подсоединить шланг. В комплект входит бак для использования моющего средства. Струйная трубка позволяет регулировать рабочее давление от 20 до 120 бар. Производительность достигает 480 л/ч.