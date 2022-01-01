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Мойка высокого давления Karcher K 2.110
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 2.110
    Арт. Х103675
    Мойка высокого давления Karcher K 2.110

      Мойка высокого давления Karcher K 2.110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103675

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.9
      Габариты, мм
      		440x180x280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Karcher K 2.110 1.673-103 применяется в быту для очистки больших площадей от различных видов загрязнений. Данный аппарат может использоваться для мытья лестниц, окон и практически любой авто и мототехники. На боковой части корпуса мойки расположен специальный держатель для рабочей рукоятки, что позволяет экономить место при хранении. Производительность мойки составляет 5.2 литра в минуту.

        Преимущества

        • Эффективное удаление загрязнений
        • Мощный двигатель - 1300 Вт.
        • Удобная вертикальная конструкция
        • Низкий уровень шума - 91 дБ
        • Малый вес - 4.9 кг