Мойка высокого давления Karcher K 2.110

Преимущества

Эффективное удаление загрязнений

Мощный двигатель - 1300 Вт.

Удобная вертикальная конструкция

Низкий уровень шума - 91 дБ

Малый вес - 4.9 кг





Мойка Karcher K 2.110 1.673-103 применяется в быту для очистки больших площадей от различных видов загрязнений. Данный аппарат может использоваться для мытья лестниц, окон и практически любой авто и мототехники. На боковой части корпуса мойки расположен специальный держатель для рабочей рукоятки, что позволяет экономить место при хранении. Производительность мойки составляет 5.2 литра в минуту.