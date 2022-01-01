Мойка высокого давления Karcher K 2.110
Арт. Х103675
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.9
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Габариты, мм
|440x180x280
- Мойка Karcher K 2.110 1.673-103 применяется в быту для очистки больших площадей от различных видов загрязнений. Данный аппарат может использоваться для мытья лестниц, окон и практически любой авто и мототехники. На боковой части корпуса мойки расположен специальный держатель для рабочей рукоятки, что позволяет экономить место при хранении. Производительность мойки составляет 5.2 литра в минуту.
Преимущества
- Эффективное удаление загрязнений
- Мощный двигатель - 1300 Вт.
- Удобная вертикальная конструкция
- Низкий уровень шума - 91 дБ
- Малый вес - 4.9 кг