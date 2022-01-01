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Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU
    Арт. Х103118
    Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU
    Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU
      Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU
      Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU

      Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103118

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.7
      Габариты, мм
      		300x290x805
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 3.200 1.637-300 - бытовая модель, которую можно использовать для очистки автомобиля или садовой мебели. Благодаря электромотору водяного охлаждения гарантируется продолжительный срок службы агрегата. На задней стенке корпуса мойки предусмотрен отсек для хранения насадок или других аксессуаров. Колеса и рукоятка способствуют облегчению перевозки.

        Преимущества

        • Надежный двигатель водяного охлаждения
        • Алюминиевая телескопическая рукоятка
        • Всасывающий шланг для химии
        • Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата
        • Производительность достигает 420 л/ч