Мойка высокого давления Karcher K 3.200*EU

Преимущества

Надежный двигатель водяного охлаждения

Алюминиевая телескопическая рукоятка

Всасывающий шланг для химии

Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата

Производительность достигает 420 л/ч

Аппарат высокого давления Karcher K 3.200 1.637-300 - бытовая модель, которую можно использовать для очистки автомобиля или садовой мебели. Благодаря электромотору водяного охлаждения гарантируется продолжительный срок службы агрегата. На задней стенке корпуса мойки предусмотрен отсек для хранения насадок или других аксессуаров. Колеса и рукоятка способствуют облегчению перевозки.