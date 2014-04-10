Преимущества

Алюминиевая рукоятка

Высоконадежный двигатель с водяным охлаждением

Алюминиевая помпа не подвержена коррозии

Система Quick Connect - для быстрого отсоединения шланга

Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата

Всасывающий шланг для химии

Мойка высокого давления Karcher K 5.200 CR Silver 1.630-700 - аппарат для бытового использования, например, очистки автомобиля, фасада здания, садовых дорожек или пластмассовой мебели. Мойка оборудована надежным двигателем водяного охлаждения, мощность которого 2.1 кВт. Благодаря колесам и телескопической алюминиевой рукоятке аппарат легко перевозить. На задней стенке корпуса агрегата предусмотрен отсек для хранения насадок или других аксессуаров.