Мойка высокого давления Karcher K 5.200
Арт. Х103117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|13.1
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Габариты, мм
|300x290x805
- Мойка высокого давления Karcher K 5.200 CR Silver 1.630-700 - аппарат для бытового использования, например, очистки автомобиля, фасада здания, садовых дорожек или пластмассовой мебели. Мойка оборудована надежным двигателем водяного охлаждения, мощность которого 2.1 кВт. Благодаря колесам и телескопической алюминиевой рукоятке аппарат легко перевозить. На задней стенке корпуса агрегата предусмотрен отсек для хранения насадок или других аксессуаров.
Преимущества
- Алюминиевая рукоятка
- Высоконадежный двигатель с водяным охлаждением
- Алюминиевая помпа не подвержена коррозии
- Система Quick Connect - для быстрого отсоединения шланга
- Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата
- Всасывающий шланг для химии