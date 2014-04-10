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Мойка высокого давления Karcher K 5.200
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Арт. Х103117
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
    Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200
      Мойка высокого давления Karcher K 5.200

      Мойка высокого давления Karcher K 5.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103117
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		13.1
      Габариты, мм
      		300x290x805
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Karcher K 5.200 CR Silver 1.630-700 - аппарат для бытового использования, например, очистки автомобиля, фасада здания, садовых дорожек или пластмассовой мебели. Мойка оборудована надежным двигателем водяного охлаждения, мощность которого 2.1 кВт. Благодаря колесам и телескопической алюминиевой рукоятке аппарат легко перевозить. На задней стенке корпуса агрегата предусмотрен отсек для хранения насадок или других аксессуаров.

        Преимущества

        • Алюминиевая рукоятка
        • Высоконадежный двигатель с водяным охлаждением
        • Алюминиевая помпа не подвержена коррозии
        • Система Quick Connect - для быстрого отсоединения шланга
        • Хранение аксессуаров на задней стенке аппарата
        • Всасывающий шланг для химии