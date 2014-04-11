Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU

Преимущества

Телескопическая рукоятка

Держатель струйной трубки и пистолета

Вертикальная конструкция

Производительность достигает 55 л/ч

Аппарат высокого давления Karcher K 6.500 RU 1.167-140 используется для очистки автомобиля в домашних условиях, для устранения загрязнений с различных поверхностей - фасадов зданий, пластиковой мебели, садовых дорожек. Мойка оборудована двигателем водяного охлаждения, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен большими колесами и выдвижной рукояткой.