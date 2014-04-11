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Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Арт. Х103116
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
    Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU

      Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		21.8
      Габариты, мм
      		905x461x366
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 6.500 RU 1.167-140 используется для очистки автомобиля в домашних условиях, для устранения загрязнений с различных поверхностей - фасадов зданий, пластиковой мебели, садовых дорожек. Мойка оборудована двигателем водяного охлаждения, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен большими колесами и выдвижной рукояткой.

        Преимущества

        • Телескопическая рукоятка
        • Держатель струйной трубки и пистолета
        • Вертикальная конструкция
        • Производительность достигает 55 л/ч