Мойка высокого давления Karcher K 6.500*RU
Арт. Х103116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|21.8
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Габариты, мм
|905x461x366
- Аппарат высокого давления Karcher K 6.500 RU 1.167-140 используется для очистки автомобиля в домашних условиях, для устранения загрязнений с различных поверхностей - фасадов зданий, пластиковой мебели, садовых дорожек. Мойка оборудована двигателем водяного охлаждения, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен большими колесами и выдвижной рукояткой.
Преимущества
- Телескопическая рукоятка
- Держатель струйной трубки и пистолета
- Вертикальная конструкция
- Производительность достигает 55 л/ч