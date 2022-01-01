Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF
Арт. Х103173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|380x330x840
- Бытовой аппарат высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF укомплектован двумя баками для химии, что позволяет использовать одновременно два моющих средства. Система Total Stop I и термозащита двигателя увеличивают срок службы аппарата. Надежный насос с головкой из специального алюминиевого сплава обладает высокими эксплуатационными качествами. Катушка для кабеля позволяет смотать кабель по окончании работы.
Преимущества
- Система Total Stop I отключает АВД сразу после сбрасывания курка пистолета высокого давления;
- Возможность забора воды от емкости и водопровода;
- Долговечный алюминиевый насос;
- Поршни из нержавеющей стали;
- Термозащита;
- Для пистолета с копьем предусмотрено специальное место для хранения;
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика;
- Колеса и ручка для удобства транспортировки IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF.