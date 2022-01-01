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Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF
    Арт. Х103173
    Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF

      Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103173

      Характеристики

      Производитель
      		Portotecnica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		380x330x840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бытовой аппарат высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF укомплектован двумя баками для химии, что позволяет использовать одновременно два моющих средства. Система Total Stop I и термозащита двигателя увеличивают срок службы аппарата. Надежный насос с головкой из специального алюминиевого сплава обладает высокими эксплуатационными качествами. Катушка для кабеля позволяет смотать кабель по окончании работы.

        Преимущества

        • Система Total Stop I отключает АВД сразу после сбрасывания курка пистолета высокого давления;
        • Возможность забора воды от емкости и водопровода;
        • Долговечный алюминиевый насос;
        • Поршни из нержавеющей стали;
        • Термозащита;
        • Для пистолета с копьем предусмотрено специальное место для хранения;
        • Корпус выполнен из ударопрочного пластика;
        • Колеса и ручка для удобства транспортировки IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF.