Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF

Преимущества

Система Total Stop I отключает АВД сразу после сбрасывания курка пистолета высокого давления;

Возможность забора воды от емкости и водопровода;

Долговечный алюминиевый насос;

Поршни из нержавеющей стали;

Термозащита;

Для пистолета с копьем предусмотрено специальное место для хранения;

Корпус выполнен из ударопрочного пластика;

Колеса и ручка для удобства транспортировки IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF.

Бытовой аппарат высокого давления IPC Portotecnica G 135-C I 1307 A-M 94234 IDAF укомплектован двумя баками для химии, что позволяет использовать одновременно два моющих средства. Система Total Stop I и термозащита двигателя увеличивают срок службы аппарата. Надежный насос с головкой из специального алюминиевого сплава обладает высокими эксплуатационными качествами. Катушка для кабеля позволяет смотать кабель по окончании работы.