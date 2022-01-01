Преимущества

Надёжный 3-х поршневой кривошипно-шатунный насос высокого давления

Керамические поршни повышенной износостойкости

Головка насоса выполнена из латуни

Высокопроизводительный двухполюсный электромотор (2800 об/мин) с защитой от перегрева

Установлен бак для подачи химии низким давлением

Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654 - это профессиональный агрегат для работы на производственных, хозяйственных и промышленных объектах. Мойка достаточно проста в использовании. Данная модель оснащена надежным насосом с тремя керамическими поршнями, которые обладают повышенной износостойкостью. Двигатель мойки защищен от перегрева, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.