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Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
    Арт. Х103212
    Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
    Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
      Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
      Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654

      Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103212

      Характеристики

      Производитель
      		Portotecnica
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		44
      Габариты, мм
      		740x430x810
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654 - это профессиональный агрегат для работы на производственных, хозяйственных и промышленных объектах. Мойка достаточно проста в использовании. Данная модель оснащена надежным насосом с тремя керамическими поршнями, которые обладают повышенной износостойкостью. Двигатель мойки защищен от перегрева, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Надёжный 3-х поршневой кривошипно-шатунный насос высокого давления
        • Керамические поршни повышенной износостойкости
        • Головка насоса выполнена из латуни
        • Высокопроизводительный двухполюсный электромотор (2800 об/мин) с защитой от перегрева
        • Установлен бак для подачи химии низким давлением