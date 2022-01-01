Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654
Арт. Х103212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|44
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Габариты, мм
|740x430x810
- Мойка высокого давления IPC Portotecnica ELITE 2840 T IDAF27654 - это профессиональный агрегат для работы на производственных, хозяйственных и промышленных объектах. Мойка достаточно проста в использовании. Данная модель оснащена надежным насосом с тремя керамическими поршнями, которые обладают повышенной износостойкостью. Двигатель мойки защищен от перегрева, что обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Преимущества
- Надёжный 3-х поршневой кривошипно-шатунный насос высокого давления
- Керамические поршни повышенной износостойкости
- Головка насоса выполнена из латуни
- Высокопроизводительный двухполюсный электромотор (2800 об/мин) с защитой от перегрева
- Установлен бак для подачи химии низким давлением