Мойка высокого давления Stihl RE 108

Преимущества

Мощность электродвигателя 1700 Вт

Производительность (расход воды) 380 л в час

Давление (рабочее) 110 бар

Регулировка формы струи при помощи поворота струйной насадки

Муфта быстроразъемного типа не позволит кабелю перекрутиться при работе

Штепсельный тип соединения кабелей и насадок

Телескопическая ручка из алюминия легко подстраивается под рост пользователя

Большие транспортировочные колеса для удобного перемещения агрегата в работе

Удобный держатель для насадок на корпусе мойки

На корпусе также предусмотрены держатели для смотанного кабеля (один поворачивается для удобной размотки кабеля)

Стильный ударопрочный корпус

Сетевая автомойка STIHL RE 108 бытового класса для эффективной очистки загрязненных поверхностей струей воды под давлением. Предназначена для мытья транспортных средств (в т. ч. автомобилей), садовой техники и инвентаря, фасадов зданий, скульптур, колонн, бассейнов, ограждений и дорожек. Есть функция мытья с пеной, что значительно ускорит процесс. Очистка водой позволит избежать царапин, так как мягко удаляет даже мелкий песок, в отличие от мытья щетками и губками. Если вы решили мойку STIHL RE 108 купить уже сейчас, ознакомьтесь подробнее с особенностями этой модели.