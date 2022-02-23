Мойка высокого давления Stihl RE 108
Арт. Х103498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|18
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Степень защиты
|IP X5
- Сетевая автомойка STIHL RE 108 бытового класса для эффективной очистки загрязненных поверхностей струей воды под давлением. Предназначена для мытья транспортных средств (в т. ч. автомобилей), садовой техники и инвентаря, фасадов зданий, скульптур, колонн, бассейнов, ограждений и дорожек. Есть функция мытья с пеной, что значительно ускорит процесс. Очистка водой позволит избежать царапин, так как мягко удаляет даже мелкий песок, в отличие от мытья щетками и губками. Если вы решили мойку STIHL RE 108 купить уже сейчас, ознакомьтесь подробнее с особенностями этой модели.
Преимущества
- Мощность электродвигателя 1700 Вт
- Производительность (расход воды) 380 л в час
- Давление (рабочее) 110 бар
- Регулировка формы струи при помощи поворота струйной насадки
- Муфта быстроразъемного типа не позволит кабелю перекрутиться при работе
- Штепсельный тип соединения кабелей и насадок
- Телескопическая ручка из алюминия легко подстраивается под рост пользователя
- Большие транспортировочные колеса для удобного перемещения агрегата в работе
- Удобный держатель для насадок на корпусе мойки
- На корпусе также предусмотрены держатели для смотанного кабеля (один поворачивается для удобной размотки кабеля)
- Стильный ударопрочный корпус