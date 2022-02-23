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Мойка высокого давления Stihl RE 108
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Арт. Х103498
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
    Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108
      Мойка высокого давления Stihl RE 108

      Мойка высокого давления Stihl RE 108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х103498
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		18
      Степень защиты
      		IP X5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевая автомойка STIHL RE 108 бытового класса для эффективной очистки загрязненных поверхностей струей воды под давлением. Предназначена для мытья транспортных средств (в т. ч. автомобилей), садовой техники и инвентаря, фасадов зданий, скульптур, колонн, бассейнов, ограждений и дорожек. Есть функция мытья с пеной, что значительно ускорит процесс. Очистка водой позволит избежать царапин, так как мягко удаляет даже мелкий песок, в отличие от мытья щетками и губками. Если вы решили мойку STIHL RE 108 купить уже сейчас, ознакомьтесь подробнее с особенностями этой модели.

        Преимущества

        • Мощность электродвигателя 1700 Вт
        • Производительность (расход воды) 380 л в час
        • Давление (рабочее) 110 бар
        • Регулировка формы струи при помощи поворота струйной насадки
        • Муфта быстроразъемного типа не позволит кабелю перекрутиться при работе
        • Штепсельный тип соединения кабелей и насадок
        • Телескопическая ручка из алюминия легко подстраивается под рост пользователя
        • Большие транспортировочные колеса для удобного перемещения агрегата в работе
        • Удобный держатель для насадок на корпусе мойки
        • На корпусе также предусмотрены держатели для смотанного кабеля (один поворачивается для удобной размотки кабеля)
        • Стильный ударопрочный корпус