Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)

Душевая кабина Mirwell MR 3509TPF-C3 оснащена функцией гидромассажа спины. Устанавливается на высокий поддон с отлитым сиденьем. Передние стенки изготовлены из матового стекла. Задние - из белого стекла. Комплектуется верхним душем, ручной лейкой, двумя раздвижными дверями, вентиляцией, смесителем, полочкой и зеркалом.