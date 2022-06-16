Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
Арт. Ю00000025228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|900
- Душевая кабина Mirwell MR 3509TPF-C3 оснащена функцией гидромассажа спины. Устанавливается на высокий поддон с отлитым сиденьем. Передние стенки изготовлены из матового стекла. Задние - из белого стекла. Комплектуется верхним душем, ручной лейкой, двумя раздвижными дверями, вентиляцией, смесителем, полочкой и зеркалом.