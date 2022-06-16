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Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
5.0
2
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
    Арт. Ю00000025228
    5.0
    2
    Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
    Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
      Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)
      Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)

      Душевая кабина Mirwell MR3509TPF-C3 (900x900x2150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025228
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mirwell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Mirwell MR 3509TPF-C3 оснащена функцией гидромассажа спины. Устанавливается на высокий поддон с отлитым сиденьем. Передние стенки изготовлены из матового стекла. Задние - из белого стекла. Комплектуется верхним душем, ручной лейкой, двумя раздвижными дверями, вентиляцией, смесителем, полочкой и зеркалом.