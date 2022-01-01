Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)

Преимущества

Прочность

Долгий сроч эксплуатации

Из рельсовой стали

Штыковую лопату используют в сельском хозяйстве для перекопки земли перед высадкой растений, для сбора урожая и во время подготовки участка к зиме. Также она является основным рабочим инструментов профессиональных землекопов. Клинок штыковой лопаты плоский, заостренной формы. Чтобы земля не налипала, на его поверхности есть специальные поперечины – наступы.