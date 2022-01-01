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Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)
340 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)
    Арт. О00000014067
    Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)

      Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014067

      Характеристики

      Производитель
      		МЛШЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штыковую лопату используют в сельском хозяйстве для перекопки земли перед высадкой растений, для сбора урожая и во время подготовки участка к зиме. Также она является основным рабочим инструментов профессиональных землекопов. Клинок штыковой лопаты плоский, заостренной формы. Чтобы земля не налипала, на его поверхности есть специальные поперечины – наступы.

        Преимущества

        • Прочность
        • Долгий сроч эксплуатации
        • Из рельсовой стали