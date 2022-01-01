Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ (без черенка)
Арт. О00000014067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Черенок в комплекте
|Нет
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- Штыковую лопату используют в сельском хозяйстве для перекопки земли перед высадкой растений, для сбора урожая и во время подготовки участка к зиме. Также она является основным рабочим инструментов профессиональных землекопов. Клинок штыковой лопаты плоский, заостренной формы. Чтобы земля не налипала, на его поверхности есть специальные поперечины – наступы.
Преимущества
- Прочность
- Долгий сроч эксплуатации
- Из рельсовой стали