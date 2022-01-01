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Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь
405 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь
    Арт. О00000019595
    Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь

      Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь

      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000019595

      Характеристики

      Производитель
      		МЛШЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штыковая лопата остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, изготовлена из рельсовой стали это универсальный садовый инструмент, который пригодиться при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без черенка.

        Преимущества

        • Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие показатели прочности