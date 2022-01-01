Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь

Преимущества

Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие показатели прочности

Штыковая лопата остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, изготовлена из рельсовой стали это универсальный садовый инструмент, который пригодиться при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без черенка.