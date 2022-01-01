Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь
Арт. О00000019595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Черенок в комплекте
|Нет
- Штыковая лопата остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, изготовлена из рельсовой стали это универсальный садовый инструмент, который пригодиться при выполнении ряда работ на стройке, в огороде, на дачном или приусадебном участке. Без черенка.
Преимущества
- Стальной инструмент не подвержен коррозии, имеет высокие показатели прочности