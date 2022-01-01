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MMA 200 Digital Инвертор сварочный 00007832
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    MMA 200 Digital Инвертор сварочный 00007832
    Арт. X131102289
    MMA 200 Digital Инвертор сварочный 00007832

      MMA 200 Digital Инвертор сварочный 00007832

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102289

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Макс. мощность, кВт
      		6.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор MMA 200 Digital позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 100 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе. 

        Преимущества

        • Функция VRD
        • Защита от перегрева
        • Защита от скачков питающего напряжения