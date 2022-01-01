Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA
Арт. X13190517109
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|гипсокартон, дерево, стекло, ДСП, фанера, пластмасса
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Диаметр, мм
|77
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Посадочный диаметр, мм
|11.1
- 2 615 S50 0JA Многофункциональный твердосплавный отрезной круг Dremel DSM500 для DSM20.DSM500 — это многофункциональный твердосплавный отрезной круг. Этот абразивный твердосплавный отрезной круг служит для выполнения прямых и врезных пропилов в древесине и других мягких материалах.(ванил, гипсокартон, штукатурная плитка, двп, древесина твердых пород, мягкая древесина, органическое стекло, пластмасса, фанера).