Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA

2 615 S50 0JA Многофункциональный твердосплавный отрезной круг Dremel DSM500 для DSM20.DSM500 — это многофункциональный твердосплавный отрезной круг. Этот абразивный твердосплавный отрезной круг служит для выполнения прямых и врезных пропилов в древесине и других мягких материалах.(ванил, гипсокартон, штукатурная плитка, двп, древесина твердых пород, мягкая древесина, органическое стекло, пластмасса, фанера).