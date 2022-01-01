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Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA
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Отрезные круги по дереву
    Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA
    Арт. X13190517109
    Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA

      Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190517109

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		гипсокартон, дерево, стекло, ДСП, фанера, пластмасса
      Диаметр, мм
      		77
      Посадочный диаметр, мм
      		11.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2 615 S50 0JA Многофункциональный твердосплавный отрезной круг Dremel DSM500 для DSM20.DSM500 — это многофункциональный твердосплавный отрезной круг. Этот абразивный твердосплавный отрезной круг служит для выполнения прямых и врезных пропилов в древесине и других мягких материалах.(ванил, гипсокартон, штукатурная плитка, двп, древесина твердых пород, мягкая древесина, органическое стекло, пластмасса, фанера).