Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм

Прочный универсальный резчик для листовой, полосовой, угловой стали и тавровых балок. Станок способен резать полосовую сталь 100х10 мм, листовая сталь толщиной до 8 мм и тавровые балки размером до 40х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.

Прижим позволяет выполнять рез с высокой точностью, а режущие ножи обеспечивают высокое качество реза. Stalex PBS-8 идеально подходит для резки на малых предприятиях, а так же использования непосредственно на строительных площадках, т.к. станок не требует подключения к электрической сети.

Особенности:

Многофункциональные ножницы для резки листовой, полосовой, профильной, угловой стали и тавровых балок;

Прочный прижим, регулируемый по высоте;

Высококачественные режущие ножи;

Прочная стальная конструкция;

Мобильный станок, возможно использовать на строительной площадке, не требует подключения к электросети.