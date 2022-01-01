Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм
Арт. stalex_1473
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|680х310х560
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Вес, кг
|42
Прочный универсальный резчик для листовой, полосовой, угловой стали и тавровых балок. Станок способен резать полосовую сталь 100х10 мм, листовая сталь толщиной до 8 мм и тавровые балки размером до 40х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.
Прижим позволяет выполнять рез с высокой точностью, а режущие ножи обеспечивают высокое качество реза. Stalex PBS-8 идеально подходит для резки на малых предприятиях, а так же использования непосредственно на строительных площадках, т.к. станок не требует подключения к электрической сети.
Особенности:
- Многофункциональные ножницы для резки листовой, полосовой, профильной, угловой стали и тавровых балок;
- Прочный прижим, регулируемый по высоте;
- Высококачественные режущие ножи;
- Прочная стальная конструкция;
- Мобильный станок, возможно использовать на строительной площадке, не требует подключения к электросети.
- Максимальный размер круглой заготовки, мм - 16.
- Максимальный размер полосы, мм - 100х10.
- Максимальный размер уголка, мм - 40х6.
- Максимальный размер тавра, мм - 40х6.
- Максимальная толщина листовой стали, мм -8.