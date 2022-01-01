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Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм
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Станки для резки арматуры
    Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм
    Арт. stalex_1473
    Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм

      Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8, для арматуры диаметром до 16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1473

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		680х310х560
      Вес, кг
      		42
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Прочный универсальный резчик для листовой, полосовой, угловой стали и тавровых балок. Станок способен резать полосовую сталь 100х10 мм, листовая сталь толщиной до 8 мм и тавровые балки размером до 40х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.

        Прижим позволяет выполнять рез с высокой точностью, а режущие ножи обеспечивают высокое качество реза. Stalex PBS-8 идеально подходит для резки на малых предприятиях, а так же использования непосредственно на строительных площадках, т.к. станок не требует подключения к электрической сети.

        Особенности:

        • Многофункциональные ножницы для резки листовой, полосовой, профильной, угловой стали и тавровых балок;
        • Прочный прижим, регулируемый по высоте; 
        • Высококачественные режущие ножи;
        • Прочная стальная конструкция;
        • Мобильный станок, возможно использовать на строительной площадке, не требует подключения к электросети.

        • Максимальный размер круглой заготовки, мм - 16.
        • Максимальный размер полосы, мм - 100х10.
        • Максимальный размер уголка, мм - 40х6.
        • Максимальный размер тавра, мм - 40х6.
        • Максимальная толщина листовой стали, мм -8.